УПЛ: результаты всех матчей 14-го тура чемпионата Украины по футболу
14 февраля, 2021, 21:49
После зимнего перерыва 13 и 14 февраля возобновился чемпионат Украины по футболу
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Чемпионат Украины
14-й тур
13 февраля
"Заря" - "Десна" 2:1
Голы: Гладкий, 18, 62 - Тотовицкий, 21
"Минай" - "Львов" 1:2
Голы: Альваро, 13, 45 - Шиндер, 47
"Динамо" - "Олимпик" 3:1
Голы: Беседин, 30, 90, Буяльский, 78 - Альваренга, 20
Удаление: Нкенг, 77, Лебеденко, 88 (оба - "Олимпик")
14 февраля
"Колос" - "Шахтер" 0:0
"Мариуполь" - "Александрия" 0:1
Гол: Ситало, 38
"Рух" - "Ворскла" 1:1
Голы: Климчук, 17 (пен.) - Цитаишвили, 52
"Днепр-1" - "Ингулец" 2:0
Голы: Дуглас, 11, Кучеренко, 42 (авт.)
- 13 февраля в первом после зимнего перерыва туре УПЛ "Заря" в Запорожье победила "Десну".
- Также в субботу экс-форвард сборной Украины Артем Милевский дебютировал за "Минай" в матче, в котором его команда уступила "Львову".
- Между тем "Динамо" в столице при численном преимуществе одолело "Олимпик".
- В воскресенье в перенесенном из-за погодных условий матче "Шахтер" сыграл вничью с "Колосом".
- Кроме этого, 14 февраля Георгий Цитаишвили забил дебютный гол за "Ворсклу" и помог полтавчанам сыграть вничью с "Рухом".
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