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Espreso.tvСпортУПЛ: результаты всех матчей 14-го тура чемпионата Украины по футболу

УПЛ: результаты всех матчей 14-го тура чемпионата Украины по футболу


фото: shakhtar.com
После зимнего перерыва 13 и 14 февраля возобновился чемпионат Украины по футболу

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Чемпионат Украины

14-й тур

13 февраля

"Заря" - "Десна" 2:1

Голы: Гладкий, 18, 62 - Тотовицкий, 21

"Минай" - "Львов" 1:2

Голы: Альваро, 13, 45 - Шиндер, 47

"Динамо" - "Олимпик" 3:1

Голы: Беседин, 30, 90, Буяльский, 78 - Альваренга, 20

Удаление: Нкенг, 77, Лебеденко, 88 (оба - "Олимпик")

14 февраля

"Колос" - "Шахтер" 0:0

"Мариуполь" - "Александрия" 0:1

Гол: Ситало, 38

"Рух" - "Ворскла" 1:1

Голы: Климчук, 17 (пен.) - Цитаишвили, 52

"Днепр-1" - "Ингулец" 2:0

Голы: Дуглас, 11, Кучеренко, 42 (авт.)

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