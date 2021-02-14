УПЛ: Как выглядит турнирная таблица после 14-го тура чемпионата Украины
14 февраля, 2021, 22:47
По итогам 14-го тура чемпионата Украины по футболу "Динамо" увеличило отрыв от "Шахтера" до 3 очков
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В первом после зимней паузы туре "Динамо" в Киеве одержало волевую победу над "Олимпиком" 3:1, дожав соперника лишь после удаления в составе дончан в конце матча.
На следующий день, также на столичном стадионе им. Валерия Лобановского, "Шахтер" не смог переиграть "Колос" во встрече, которую перенесли из Ковалевки из-за непогоды - 0:0.
Таким образом, "Динамо" набрало 33 очка и укрепило лидерство. Теперь ближайшего преследователя - "Шахтер" - киевляне опережают на 3 пункта.
- 13 февраля в первом после зимнего перерыва туре УПЛ "Заря" в Запорожье победила "Десну".
- Также в субботу экс-форвард сборной Украины Артем Милевский дебютировал за "Минай" в матче, в котором его команда уступила "Львову".
- Между тем "Динамо" в столице при численном преимуществе одолело "Олимпик".
- В воскресенье в перенесенном из-за погодных условий матче "Шахтер" сыграл вничью с "Колосом".
- Кроме этого, 14 февраля Георгий Цитаишвили забил дебютный гол за "Ворсклу" и помог полтавчанам сыграть вничью с "Рухом".
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