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Espreso.tvСпортУПЛ: Как выглядит турнирная таблица после 14-го тура чемпионата Украины

УПЛ: Как выглядит турнирная таблица после 14-го тура чемпионата Украины


фото: facebook.com/fcdynamoua
По итогам 14-го тура чемпионата Украины по футболу "Динамо" увеличило отрыв от "Шахтера" до 3 очков

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В первом после зимней паузы туре "Динамо" в Киеве одержало волевую победу над "Олимпиком" 3:1, дожав соперника лишь после удаления в составе дончан в конце матча.

На следующий день, также на столичном стадионе им. Валерия Лобановского, "Шахтер" не смог переиграть "Колос" во встрече, которую перенесли из Ковалевки из-за непогоды - 0:0.

Таким образом, "Динамо" набрало 33 очка и укрепило лидерство. Теперь ближайшего преследователя - "Шахтер" - киевляне опережают на 3 пункта.

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