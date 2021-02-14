Умер посол Украины в Китае Сергей Камышев
Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в twitter.
"На 65-м году жизни скончался посол Украины в КНР Сергей Алексеевич Камышев. Известный профессионал, за долгие годы дипломатической работы он сделал выдающийся вклад в развитие отношений Украины со странами Азии и Ближнего Востока", - написал Кулеба.
Сергей Камышев возглавлял украинское посольство в Пекине с 2004 по 2009 годы. В октябре 2019-го Владимир Зеленский повторно назначил его на эту должность.
К началу 2000-х годов Сергей Камышев работал в украинских посольствах в Египте, Ливане и Сирии, затем в аппарате МИД.
В 2009-2010-м возглавлял Департамент консульской службы, с 2010 по 2014 годы работал в Кабмине на должностях заместителя министра Кабинета министров и заместителя руководителя Секретариата Кабмина. В 2019 году до своего второго назначения на должность посла Украины в КНР Сергей Камышев работал советником главы Офиса президента.
Печальная новость ... На 65-м году жизни скончался Посол Украины в КНР Сергей Алексеевич Камышев. Известный профессионал, за долгие годы дипломатической работы он сделал выдающийся вклад в развитие отношений Украины со странами Азии и Ближнего Востока. Светлая память и искренние соболезнования близким.- Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 14, 2021
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