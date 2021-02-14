Умер экс-президент Аргентины Карлос Менем

14 февраля, 2021, 20:34

На 91-м году жизни скончался бывший президент Аргентины Карлос Менем

Об этом сообщает El Pais.

Карлос Менем умер в возрасте 90 лет. Он был президентом Аргентины с 1989-го по 1999 год. В стране из-за смерти бывшего лидера объявлен трехдневный траур.

Летом Менем был госпитализирован с пневмонией. Результаты двух его тестов на коронавирус были отрицательными.

Карлос Менем родился 2 июля 1930 года в аргентинской провинции Ла-Риоха. В 1955 году окончил Национальный университет Кордовы по специальности "Юрист", после чего активно занялся политической деятельностью, возглавив студенческое Перонистское движение, идеология которого была связана с политикой президента Хуана Перона.

В 1962 году Менем был избран депутатом законодательного собрания Ла-Риохи, затем возглавил провинциальную партийную организацию перонистов. Трижды становился губернатором Ла-Риохи.

С 2005 года у бывшего президента было место в сенате парламента Аргентины.

В июне 2013 года суд приговорил Менема к семи годам лишения свободы за причастность к контрабанде оружия в Эквадор и Хорватию в обход эмбарго. Кроме этого экс-президента обвинили в нарушениях при приватизации выставочного комплекса Rural в 1991 году.

В 2015 году Менем получил четыре года тюрьмы за растрату. Однако он остался на свободе, поскольку имел иммунитет как член сената Аргентины.

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