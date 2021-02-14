Укроборонпром заключил в ОАЭ контракты более чем на $1 млрд

14 февраля, 2021, 17:40

В ходе визита президента Украины Владимира Зеленского в ОАЭ Укроборонпром заключил контракты на общую сумму более $1 млрд

Об этом сообщает официальный сайт президента Украины.

Генеральный директор "Укроборонпрома" Юрий Гусев подписал соглашения и договоры с Tawazun Economic Council и EDGE Group о расширении военно-технического сотрудничества на общую сумму более $1 млрд.

В Офисе президента отметили, что соглашение с EDGE о военном и техническом сотрудничестве позволит обмениваться и развивать передовые технологии.

"EDGE делает сильный акцент на совместном развитии и сотрудничестве. Подписание этого трехстороннего соглашения демонстрирует наше намерение сотрудничать с ведущими международными компаниями в области оборонной промышленности. Мы в восторге от возможностей, которые открываются для ОАЭ и Украины относительно сотрудничества, обмена и получения взаимной выгоды от военного и технического потенциала двух стран", - сказал генеральный и управляющий директор EDGE Фейсал Аль Баннаи.

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