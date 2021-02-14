Укроборонпром заключил в ОАЭ контракты более чем на $1 млрд
Об этом сообщает официальный сайт президента Украины.
Генеральный директор "Укроборонпрома" Юрий Гусев подписал соглашения и договоры с Tawazun Economic Council и EDGE Group о расширении военно-технического сотрудничества на общую сумму более $1 млрд.
В Офисе президента отметили, что соглашение с EDGE о военном и техническом сотрудничестве позволит обмениваться и развивать передовые технологии.
"EDGE делает сильный акцент на совместном развитии и сотрудничестве. Подписание этого трехстороннего соглашения демонстрирует наше намерение сотрудничать с ведущими международными компаниями в области оборонной промышленности. Мы в восторге от возможностей, которые открываются для ОАЭ и Украины относительно сотрудничества, обмена и получения взаимной выгоды от военного и технического потенциала двух стран", - сказал генеральный и управляющий директор EDGE Фейсал Аль Баннаи.
- Напомним, 14-15 февраля 2021 года президент Украины Владимир Зеленский вместе с женой Еленой осуществляет официальный визит в Объединенные Арабские Эмираты.
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