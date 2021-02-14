Украина и ОАЭ договорились увеличить экспорт украинской сельхозпродукции в десятки раз

14 февраля, 2021, 14:15

Украина является надежным поставщиком и гарантом продовольственной безопасности Объединенных Арабских Эмиратов. Кроме того, сейчас есть все возможности для интенсификации агроинвестиций в Украине и увеличения таким образом экспорта украинской аграрной продукции в десятки раз

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в воскресенье, 14 февраля 2021 года, на встрече с наследным принцем Абу-Даби, заместителем верховного главнокомандующего Вооруженных Сил ОАЭ шейхом Мухаммадом бин Заидом Аль Нахайяном, передает Еспресо.TV.

"На сегодня мы должны вывести на новый уровень наши экономические отношения. Наши народы имеют много контактов, более дружественными и теплыми должны быть и экономические контакты. Уверен, что мы вместе можем разработать современные крупные проекты", - приводит слова главы украинского государства его пресс-служба.

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Было отмечено, что обе страны имеют потенциал, чтобы в ближайшие пять лет увеличить товарооборот в несколько раз.

Напомним, министр внутренних дел Арсен Аваков в свою очередь договорился с Эмиратами о совместном противодействии нарко- и киберпреступности и взаимном признании водительских прав.

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