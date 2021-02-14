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Espreso.tvОбществоСимоненко, Гончар, Сковорода, Костенко. Подборка цитат украинских авторов ко Дню Влюбленных

Симоненко, Гончар, Сковорода, Костенко. Подборка цитат украинских авторов ко Дню Влюбленных

Сегодня, 14 февраля 2021 года, в мире отмечается День Влюбленных или День Святого Валентина

По этому случаю Еспресо.TV подготовило для вас ярко оформленные высказывания классиков украинской литературы, посвященные самому светлому чувству на Земле.

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