Симоненко, Гончар, Сковорода, Костенко. Подборка цитат украинских авторов ко Дню Влюбленных
14 февраля, 2021, 11:54
Сегодня, 14 февраля 2021 года, в мире отмечается День Влюбленных или День Святого Валентина
По этому случаю Еспресо.TV подготовило для вас ярко оформленные высказывания классиков украинской литературы, посвященные самому светлому чувству на Земле.
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