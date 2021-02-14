Шесть лет назад в боях за Широкино не стало трех юных футбольных фанатов, которые пошли добровольцами в "Азов"

14 февраля, 2021, 20:50

"Молодые, дерзкие, всегда рвались в бой. Это был период самых ожесточенных боев за Широкино. Враг пытался захватить позиции "Азова"

Об этом через Телеграм напоминает основатель и первый командир добровольческого полка "Азов" Андрей Белецкий, передает Еспресо.TV.

Роман "Бенч" Черненко из Днипра в тот день вплотную к врагу с азартом успешно отрабатывал его позиции по АГС. Оккупантам тогда досталось изрядно. Враг подтянул тяжелую артиллерию. Бойцы "Азова" далеко от укрытия, попадают под обстрел. 19-летний "Бенч" получает осколочное ранение, умирает во время эвакуации.









Игорь "Эрнест" Гольченко из Сум прикрывал наступление роты на Саханский блокпост. Благодаря его меткой стрельбе "Азов" занял передовую линию обороны. 14 февраля погиб от многочисленных пулевых ранений, прикрывая побратима "Зину". Игорю было 18 лет.

"Всегда улыбающийся защитник, которому навечно восемнадцать.

Горячее сердце, широкая улыбка, юношеская искренность. Именно таким навсегда отметится в нашей памяти боец 2-й сотни полка "Азов" Игорь Гольченко", - отмечает Белецкий.





Владимир "Чемпион" Радионов из Луганска 14 февраля 2015 года вместе с побратимом с позывным "Боб" прикрывал авто с эвакуированными ранеными. Враг попал по их авто из танка. "Чемпион" погиб на месте. Он защитил своих друзей, отдав свою жизнь.

В своем последнем бою "Чемпион" нанес значительный урон противнику, уничтожив более 15 захватчиков.



"Память о "Бенче", "Эрнесте" и "Чемпионе"- это бороться до конца за свободную Украину", - отметил Белецкий.

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