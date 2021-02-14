"Днепр-1" одолел "Ингулец" и покинул последнее место УПЛ

14 февраля, 2021, 19:28

В 14-м туре чемпионата Украины "Днепр-1" победил на своем поле "Ингулец" и покинул последнее место в турнирной таблице

Об этом сообщает Еспресо.TV.

"Днепр-1" на 11-й минуте вывел вперед Дуглас. Незадолго до перерыва преимущество команды Игоря Йовичевича выросло после автогола Александра Кучеренко.

"Днепр-1" победил "Ингулец" 2:0, набрал 11 очков и поднялся с последнего места в Премьер-лиге на 11-ю позицию. "Ингулец" имеет столько же очков и идет 12-м.

Чемпионат Украины

14-й тур

14 февраля

"Днепр-1" - "Ингулец" 2:0

Голы: Дуглас, 11, Кучеренко, 42 (авт.)

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