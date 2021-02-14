"Днепр-1" одолел "Ингулец" и покинул последнее место УПЛ
14 февраля, 2021, 19:28
В 14-м туре чемпионата Украины "Днепр-1" победил на своем поле "Ингулец" и покинул последнее место в турнирной таблице
Об этом сообщает Еспресо.TV.
"Днепр-1" на 11-й минуте вывел вперед Дуглас. Незадолго до перерыва преимущество команды Игоря Йовичевича выросло после автогола Александра Кучеренко.
"Днепр-1" победил "Ингулец" 2:0, набрал 11 очков и поднялся с последнего места в Премьер-лиге на 11-ю позицию. "Ингулец" имеет столько же очков и идет 12-м.
Чемпионат Украины
14-й тур
14 февраля
"Днепр-1" - "Ингулец" 2:0
Голы: Дуглас, 11, Кучеренко, 42 (авт.)
- 13 февраля в первом после зимнего перерыва туре УПЛ "Заря" в Запорожье победила "Десну".
- Также в субботу экс-форвард сборной Украины Артем Милевский дебютировал за "Минай" в матче, в котором его команда уступила "Львову".
- Между тем "Динамо" в столице при численном преимуществе одолело "Олимпик".
- В воскресенье в перенесенном из-за погодных условий матче "Шахтер" сыграл вничью с "Колосом".
- Кроме этого, 14 февраля Георгий Цитаишвили забил дебютный гол за "Ворсклу" и помог полтавчанам сыграть вничью с "Рухом".
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