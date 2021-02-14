Принц Гарри и Меган Маркл снова ждут ребенка, - СМИ

14 февраля, 2021, 22:29

Британский принц Гарри с женой Меган Маркл ждут рождения второго ребенка

Об этом со ссылкой на представителя герцога и герцогини Сассекских сообщает PA в twitter.

"Герцог и герцогиня Сассекские исполнены радости, находясь в ожидании своего второго ребенка. Мы можем подтвердить, что Арчи станет старшим братом", - завил представитель супругов, который добавил, что пол ребенка пока никто не знает.

Более года назад принц Гарри, который занимает шестое место в очереди престолонаследия в Великобритании, и его жена заявили о намерении отказаться от статуса старших членов королевской семьи и обеспечить себе финансовую независимость.

С 31 марта 2020 года пара утратила возможность официально представлять королеву Елизавету II в поездках, выполнять другие церемониальные обязанности и использовать титул.

Сейчас пара приобрела дом на берегу Тихого океана в Санта-Барбаре (Калифорния, США) и воспитывает сына Арчи, который появился на свет 6 мая 2019 года.

#Breaking The Duke and Duchess of Sussex are expecting a baby, a spokesperson for the couple has confirmed pic.twitter.com/qFHtiaCftR - PA Media (@PA) February 14, 2021

В январе 2020 года принц Гарри и Меган Маркл заявили о решении сложить с себя королевские полномочия.

Королева Великобритании Елизавета II выразила поддержку решению принца Гарри и его жены Меган Маркл отказаться от королевских привилегий и жить более частной жизнью.

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