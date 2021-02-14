Подозреваемый в работе на Украину связист напал на тюремщика в "Лефортово", - росСМИ

14 февраля, 2021, 10:20

Фигурант дела в отношении госизмены в пользу Украины, российский военный Руслан Артыков совершил нападение на сотрудника московского следственного изолятора "Лефортово"

Об этом заявила член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева, передает Еспресо.TV со ссылкой на российский "Интерфакс".

По ее словам, у Артыкова наблюдались проблемы со здоровьем, его возили в спецбольницу.

Инциденту якобы предшествовал нервный срыв у Артыкова.

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Военного поместили в карцер.

"Все видеоматериалы с инцидентом направлены в СК (Следственного комитета РФ - ред.)", - сказала Меркачева.

Справка

Сейчас Артыкову 31 год.

В 2019-м он был задержан российской контрразведкой в городе Аксай Ростовской области России во время прохождения службы в звании старшего лейтенанта, где тот служил связистом в 175-й Лунинецкого-Пинской бригаде управления Южного военного округа РФ.

В соцсетях Артыков отмечал, что он закончил Таганрогский технологический институт, впоследствии переименованный в Инженерно-технологическую академию Южного федерального университета.

"Военнослужащий, выполняя задание Главного управления разведки Минобороны Украины, целенаправленно собирал секретные сведения военного характера о Вооруженных силах России, утечка которых за границу могла нанести ущерб обороноспособности государства", - заявляли тогда в Центре общественных связей ФСБ РФ.

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