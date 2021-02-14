Подозреваемый в работе на Украину связист напал на тюремщика в "Лефортово", - росСМИ
Об этом заявила член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева, передает Еспресо.TV со ссылкой на российский "Интерфакс".
По ее словам, у Артыкова наблюдались проблемы со здоровьем, его возили в спецбольницу.
Инциденту якобы предшествовал нервный срыв у Артыкова.
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Военного поместили в карцер.
"Все видеоматериалы с инцидентом направлены в СК (Следственного комитета РФ - ред.)", - сказала Меркачева.
Справка
Сейчас Артыкову 31 год.
В 2019-м он был задержан российской контрразведкой в городе Аксай Ростовской области России во время прохождения службы в звании старшего лейтенанта, где тот служил связистом в 175-й Лунинецкого-Пинской бригаде управления Южного военного округа РФ.
В соцсетях Артыков отмечал, что он закончил Таганрогский технологический институт, впоследствии переименованный в Инженерно-технологическую академию Южного федерального университета.
"Военнослужащий, выполняя задание Главного управления разведки Минобороны Украины, целенаправленно собирал секретные сведения военного характера о Вооруженных силах России, утечка которых за границу могла нанести ущерб обороноспособности государства", - заявляли тогда в Центре общественных связей ФСБ РФ.
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