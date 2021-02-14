Подозреваемого в убийстве Окуевой освободили из-под стражи

14 февраля, 2021, 19:14

Апелляционный суд изменил подозреваемому в убийстве военного медика и добровольца Амины Окуевой Игорю Редькину меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест

Об этом сообщает hromadske.

Информацию о том, что Апелляционный суд изменил меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест Игорю Редькину подтвердили в прокуратуре Киевской области.

Ранее суд изменил меру пресечения другим членам так называемой группы Редькина, в частности Андрею Кравченко. Его, как и самого Редькина, подозревают по меньшей мере в трех убийствах.

Напомним, в мае 2020 года организатору заказного убийства Амины Окуевой и покушения на убийство Адама Осмаева объявили подозрение.

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