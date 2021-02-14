Отравители из ФСБ работают как на конвейере. По 10 покушений на год, - Христо Грозев

14 февраля, 2021, 20:19

Руководитель отдела расследований международного OSINT-сообщества - болгарский журналист Bellingcat Христо Грозев заявил, что разоблаченное его командой спецподразделение отравителей из Федеральной службы безопасности России "работает в индустриальном режиме"

Об этом он рассказал радио "Эхо Москвы", передает Еспресо.TV.

"Они работают не в каком-то точечном режиме. Они работают на индустриальном режиме. У них есть списки, они ведутся там в какой-то номенклатуре… Наша оценка о том, за каким количеством людей они следят и готовят что-то, - это примерно 10 разных человек в год. Если не это, то я не знаю, что можно назвать индустрией убийств", - сказал Грозев.

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По словам Христо Грозева, расследователи общались с бывшими российскими силовиками, которые работали на руководящих должностях, но сейчас живут в Европе.

"Они сказали: абсолютно невозможно, чтобы НИИ-2 получило доступ к химическим веществам, до таких ядов ключевых, причем запрещенных, без подписей второй инстанции. В этом случае - это ФСО. Это чисто из внутренней безопасности самого господина президента - нельзя, чтобы ФСБ сами работали с такими химическими веществами", - заявил журналист.

Напомним, Bellingcat утверждает, что упомянутое спецподразделение совершало покушения на таких российских оппозиционных деятелей:

Алексей Навальный,

Владимир Кара-Мурза,

Тимур Куашев,

Руслан Магомедрагимов,

Никита Исаев.

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