Надо влиять на армию и перетаскивать на сторону народа полковников и генералов, - экс-глава парламента Беларуси

14 февраля, 2021, 08:28

Руководитель последнего легитимного Верховного Совета Беларуси, автор книги "Лукашизм и его преступления" Семен Шарецкий, который сейчас проживает в Калифорнии и активно помогает белорусской диаспоре, уверен, что без участия войска преодолеть режим Лукашенко невозможно

Об этом политик заявил в интервью порталу Хартыя'97 , передает Еспресо.TV.

"Надо как-то воздействовать на армию, если можно так выразиться. Не обязательно на воинские части, перетянуть какие-то серьезные подразделения на свою сторону, а иначе простыми демонстрациями трудно бороться с диктаторами такого типа, как Лукашенко или как Путин", - отметил Шарецкий.

"Речь идет о том, чтобы процесс пошел на уровне полковников, может быть, и генералов — вот кто должен встать на сторону народа", - подчеркнул он.

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По его мнению, добровольно со своего поста Луашенко не уйдет.

"Вы помните хотя бы один пример в истории, чтобы жесткий диктатор добровольно ушел? Уходили вроде бы некоторые диктаторы такие, но это были представители "мягких" диктатур. Они уходили, да, а диктаторы, которые претендуют быть наследниками Гитлера… О чем можно говорить?", - добавил Семен Шарецкий.

23 ноября 1995 года, уже в статусе президента, Александр Лукашенко дал интервью немецкой газете Handelsblatt, в котором заявил о своем увлечении идеями Гитлера. В ФРГ оно не вышло, потому что там запрещена пропаганда нацизма, тогда как в Беларуси, напомнил Шарецкий, его "дважды передавали по радио".

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