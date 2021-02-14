На столичной Дарнице из-за прорыва воды не ходит транспорт по улице Хоткевича

14 февраля, 2021, 09:47

Утром воскресенья, 14 февраля 2021 года, произошел прорыв холодной воды на улице Гната Хоткевича, что в Днепровском районе города Киева

Подробности рассказывают ВартовиЕспресо.

Из-за аварии полностью заблокировано движение транспорта от станции метро Черниговская и до проспекта Гагарина. Среди этой воды стоит маршрутка, которая заглохла и не смогла продолжить движение.

Чтобы не было повторения такой ситуации полицейские перекрыли, движение автомобилей.

Отметим также, что трамваи тоже не ездят.

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