Курс биткоина приблизился к $ 50 тыс.
14 февраля, 2021, 09:00
По состоянию на утро 14 февраля 2021 года стоимость одного биткоина в пересчете на доллары США составила $ 49,166,05, что является самым высоким показателем за все время существования этой криптовалюты
Таковы данные электронной биржи CoinDesk, передает Еспресо.TV .
Сейчас за один биткоин готовы давать поменьше - $ 48,739.08.
При этом 1 января торги закончились на отметке $ 29.111.52.
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