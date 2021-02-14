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Espreso.tvМирКурс биткоина приблизился к $ 50 тыс.

Курс биткоина приблизился к $ 50 тыс.


фото: The Motley Fool
По состоянию на утро 14 февраля 2021 года стоимость одного биткоина в пересчете на доллары США составила $ 49,166,05, что является самым высоким показателем за все время существования этой криптовалюты

Таковы данные электронной биржи CoinDesk, передает Еспресо.TV .

Сейчас за один биткоин готовы давать поменьше - $ 48,739.08.

При этом 1 января торги закончились на отметке $ 29.111.52.

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