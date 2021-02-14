Эксперт ВОЗ заявил, что COVID-19 может исходить не из Уханя

14 февраля, 2021, 17:01

Во Всемирной организации здравоохранения считают, что вероятным источником происхождения коронавируса могла стать ферма диких животных в Китае или Юго-Восточной Азии

Об этом сообщает The New York Times.

По словам Питера Дашака, члена международной группы экспертов ВОЗ, которые на этой неделе посетили Ухань, самым вероятным местом передачи коронавируса от летучей мыши могли стать Китай или Юго-Восточная Азия.

"Я считаю, что вирус появился в Юго-Восточной Азии или Южном Китае от летучих мышей, попав затем на ферму диких животных", - сказал Дашак.

Он добавил, что от летучих мышей COVID-19 мог заразиться один из сотрудников таких ферм или иные их жители - хорьки, барсуки, енотовидные собаки. Такая версия получила наибольшую поддержку китайских исследователей и участников миссии ВОЗ в ходе совместного обсуждения.

В то же время Дашак добавил, что в ходе расследования эксперты ВОЗ не получили доступа к личным делам некоторых пациентов, поскольку в Китае медицинские карты конфиденциальны.

"Мы хотели встретиться с некоторыми пациентами. Они не хотели встречаться, поэтому их заставляли участвовать во встрече с нами", - отметил эксперт.

7 февраля сообщалось, что эксперты Всемирной организации здравоохранения заявили, что нашли важные улики, которые касаются роли рынка морепродуктов в китайском городе Ухане в распространении коронавируса.

13 февраля стало известно, что китайские власти отказались предоставлять экспертам Всемирной организации здравоохранения данные о первых случаях инфицирования коронавирусом в Ухане.

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