Боевик "ЛНР" ограбил и сжег супругов в Луганске, после чего зарезал учительницу в Воронеже

14 февраля, 2021, 14:37

В Воронеже (РФ) полиция задержала 31-летнего боевика террористической организации "ЛНР" Артема Селютина

Мужчина подозревается в жестком убийстве с целью завладения ценными вещами, передает Еспресо.TV со ссылкой на "Росбалт".

Воронежский суд отправил его под стражу до 2 апреля. Начато расследование.

Как отмечается, Селютин прибыл в Воронеж и напал на 47-летнюю учительницу, которая возвращалась с работы.

Жертва получила не менее восьми ударов ножом в голову, шею и грудь, и умерла на месте. Преступник похитил ее телефон и деньги.

Во время следственных действий выяснилось, что Селютин также может быть причастен к другим страшным преступлениям. По месту его жительства нашли вещи, похищенные из дома убитого в оккупированном россиянами украинском городе Луганске.

"Подозреваемый и два его сообщника ограбили, убили пожилых супругов, после чего подожгли их дом и скрылись на территории Воронежа. Все трое участников преступной группы задержаны", - сообщает "Росбалт".

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