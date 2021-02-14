Боевик "ЛНР" ограбил и сжег супругов в Луганске, после чего зарезал учительницу в Воронеже
Мужчина подозревается в жестком убийстве с целью завладения ценными вещами, передает Еспресо.TV со ссылкой на "Росбалт".
Воронежский суд отправил его под стражу до 2 апреля. Начато расследование.
Как отмечается, Селютин прибыл в Воронеж и напал на 47-летнюю учительницу, которая возвращалась с работы.
Жертва получила не менее восьми ударов ножом в голову, шею и грудь, и умерла на месте. Преступник похитил ее телефон и деньги.
Во время следственных действий выяснилось, что Селютин также может быть причастен к другим страшным преступлениям. По месту его жительства нашли вещи, похищенные из дома убитого в оккупированном россиянами украинском городе Луганске.
"Подозреваемый и два его сообщника ограбили, убили пожилых супругов, после чего подожгли их дом и скрылись на территории Воронежа. Все трое участников преступной группы задержаны", - сообщает "Росбалт".
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