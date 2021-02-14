Аваков договорился с Эмиратами о совместном противодействии нарко- и киберпреступности и взаимном признании водительских прав
Подробности рассказывает Еспресо.TV .
"Отныне туристы смогут по своим правам арендовать автомобиль, а резиденты и люди, которые работают в ОАЭ, смогут бесплатно и без экзаменов обменивать права на местные", - приводит слова Авакова официальный сайт Нацполиции .
Напомним, ранее соглашение о взаимном признании и обмене удостоверений водителя МВД заключило с правительством Италии, Турции и Испании. Продолжаются такие же переговоры с Францией и Великобританией, запланировано дальнейшее расширение этой правовой базы взаимоотношения с другими странами.
Не менее важны и другие договоренности.
"Вместе противостоять киберугрозам и наркоторговли!", -отметил министр у себя в твиттере.
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