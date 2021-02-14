Аваков договорился с Эмиратами о совместном противодействии нарко- и киберпреступности и взаимном признании водительских прав

14 февраля, 2021, 12:41

Сегодня, 14 февраля 2021 года, в рамках официального визита украинской делегации в Объединенные арабские эмираты, министр внутренних дел Арсен Аваков и вице-премьер-министр - министр внутренних дел ОАЭ шейх Сейф бин Заид Аль Нагаян подписали Соглашение о сотрудничестве в сфере борьбы с преступностью и терроризмом и Меморандум о взаимопонимании между МВД Украины и МВД ОАЭ о взаимном признании и обмене национальных удостоверений

Подробности рассказывает Еспресо.TV .

"Отныне туристы смогут по своим правам арендовать автомобиль, а резиденты и люди, которые работают в ОАЭ, смогут бесплатно и без экзаменов обменивать права на местные", - приводит слова Авакова официальный сайт Нацполиции .

Напомним, ранее соглашение о взаимном признании и обмене удостоверений водителя МВД заключило с правительством Италии, Турции и Испании. Продолжаются такие же переговоры с Францией и Великобританией, запланировано дальнейшее расширение этой правовой базы взаимоотношения с другими странами.

Не менее важны и другие договоренности.

"Вместе противостоять киберугрозам и наркоторговли!", -отметил министр у себя в твиттере.

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