13 февраля на фронте: с российской стороны - 2 обстрела из гранатометов, с украинской - без боевых потерь

14 февраля, 2021, 10:40

За прошедшие сутки, 13 февраля 2021 года, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе было зафиксировано два нарушения режима прекращения огня со стороны российских захватчиков

Об этом говорится в утренней фронтовой сводке по состоянию на 7:00 воскресенья, 14 февраля, информирует Еспресо.TV.

Оккупанты осуществляли обстрелы поблизости

Водяного, что на Приазовье - из подствольных гранатометов,

Старогнатовки - тоже из подствольных гранатометов.

Читайте также: 10 очень своевременных теперь мыслей Степана Бандеры

"Боевых потерь среди наших защитников не было", - отмечают в пресс-службе ООС.

О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ.

"На обстрелы со стороны противника наши воины давали адекватный ответ", - отмечается в сообщении.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb