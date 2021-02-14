13 февраля на фронте: с российской стороны - 2 обстрела из гранатометов, с украинской - без боевых потерь
14 февраля, 2021, 10:40
За прошедшие сутки, 13 февраля 2021 года, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе было зафиксировано два нарушения режима прекращения огня со стороны российских захватчиков
Об этом говорится в утренней фронтовой сводке по состоянию на 7:00 воскресенья, 14 февраля, информирует Еспресо.TV.
Оккупанты осуществляли обстрелы поблизости
Водяного, что на Приазовье - из подствольных гранатометов,
Старогнатовки - тоже из подствольных гранатометов.
Читайте также: 10 очень своевременных теперь мыслей Степана Бандеры
"Боевых потерь среди наших защитников не было", - отмечают в пресс-службе ООС.
О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ.
"На обстрелы со стороны противника наши воины давали адекватный ответ", - отмечается в сообщении.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти
-
Читайте также
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти