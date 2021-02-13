Витренко рассказал, когда Украина откажется от импорта российской электроэнергии

13 февраля, 2021, 20:55

Исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко заявил, что Украина откажется от импорта электроэнергии из России, когда отремонтирует все блоки на собственных электростанциях

Об этом сообщает Радио Свобода.

По словам Витренко, Украина может обойтись без импорта электроэнергии из России, если проведет надлежащую подготовку к следующему отопительному сезону.

"Нужно летом этого года готовиться к отопительному сезону следующего года. То есть ремонтировать блоки, обеспечивать углем склады.Соответственно, всю систему сделать так, чтобы мы следующий отопительный сезон обеспечивали себя своей электроэнергией. Мы это можем делать. У нас 13 блоков сейчас только тепловых станций в ремонтах. Если бы этого не было, то не было бы проблем. У нас блок на Хмельницкой станции, я надеюсь, в ближайшие дни он уже выйдет из ремонта, если бы сейчас не ремонтировался, а это тысяча мегаватт, это серьезный блок, проблемы не было бы. У нас объемы того же импорта из России 200 мегаватт. один блок - это тысяча мегаватт", - рассказал Витренко.

Напомним, 4 февраля Юрий Витренко заявил, что Украина должна отказаться от ядерного топлива из России в пользу американского.

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