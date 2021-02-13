Витренко рассказал, когда Украина откажется от импорта российской электроэнергии
Об этом сообщает Радио Свобода.
По словам Витренко, Украина может обойтись без импорта электроэнергии из России, если проведет надлежащую подготовку к следующему отопительному сезону.
"Нужно летом этого года готовиться к отопительному сезону следующего года. То есть ремонтировать блоки, обеспечивать углем склады.Соответственно, всю систему сделать так, чтобы мы следующий отопительный сезон обеспечивали себя своей электроэнергией. Мы это можем делать. У нас 13 блоков сейчас только тепловых станций в ремонтах. Если бы этого не было, то не было бы проблем. У нас блок на Хмельницкой станции, я надеюсь, в ближайшие дни он уже выйдет из ремонта, если бы сейчас не ремонтировался, а это тысяча мегаватт, это серьезный блок, проблемы не было бы. У нас объемы того же импорта из России 200 мегаватт. один блок - это тысяча мегаватт", - рассказал Витренко.
- Напомним, 4 февраля Юрий Витренко заявил, что Украина должна отказаться от ядерного топлива из России в пользу американского.
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