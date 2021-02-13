В Виннице с понедельника возвращают смешанную форму обучения
Об этом со ссылкой на Винницкий городской совет передает Еспресо.TV .
Руководители учебных заведений коммунальной собственности должны организовать учебный процесс следующим образом:
- для учащихся 1-4 классов в обычном режиме согласно утвержденному расписанию учебных занятий с обязательным соблюдением всех противоэпидемических требований;
- для учащихся 5-11 классов в смешанной (комбинированной) форме согласно утвержденному расписанию учебных занятий с обязательным соблюдением всех противоэпидемических требований;
- осуществить разделение 5-11 классов (с наполняемостью более 20 учащихся) на подгруппы с посещением каждой из подгрупп по очереди через неделю учебных занятий в школе.
Также необходимо обеспечить организацию образовательного процесса с помощью технологий дистанционного обучения для учащихся класса или группы, которые находятся на самоизоляции.
В то же время в специальной общеобразовательной школе I-III ступеней с дошкольным отделением с 15 февраля будут осуществлять организацию образовательного процесса для учащихся школы в обычном режиме, согласно утвержденному расписанию учебных занятий с обязательным соблюдением всех противоэпидемических требований.
- Напомним, 8 февраля в Виннице возобновили обычный график обучения в школах. В то же время в последние дни в области увеличивалось количество новых случаев заболевания COVID-19.
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