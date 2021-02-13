В Виннице с понедельника возвращают смешанную форму обучения

13 февраля, 2021, 11:50

Начиная со следующей недели, то есть с 15 февраля 2021 года, в Виннице снова меняют график обучения в школах. Для учащихся средних и старших классов вернут смешанный формат уроков

Об этом со ссылкой на Винницкий городской совет передает Еспресо.TV .

Руководители учебных заведений коммунальной собственности должны организовать учебный процесс следующим образом:

- для учащихся 1-4 классов в обычном режиме согласно утвержденному расписанию учебных занятий с обязательным соблюдением всех противоэпидемических требований;

- для учащихся 5-11 классов в смешанной (комбинированной) форме согласно утвержденному расписанию учебных занятий с обязательным соблюдением всех противоэпидемических требований;

- осуществить разделение 5-11 классов (с наполняемостью более 20 учащихся) на подгруппы с посещением каждой из подгрупп по очереди через неделю учебных занятий в школе.

Также необходимо обеспечить организацию образовательного процесса с помощью технологий дистанционного обучения для учащихся класса или группы, которые находятся на самоизоляции.

В то же время в специальной общеобразовательной школе I-III ступеней с дошкольным отделением с 15 февраля будут осуществлять организацию образовательного процесса для учащихся школы в обычном режиме, согласно утвержденному расписанию учебных занятий с обязательным соблюдением всех противоэпидемических требований.

Напомним, 8 февраля в Виннице возобновили обычный график обучения в школах. В то же время в последние дни в области увеличивалось количество новых случаев заболевания COVID-19.

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