В сеть слили видео участия экс-бойца "Беркута" в задержании диджеев революции в Минске

13 февраля, 2021, 14:22

Сегодня, 13 февраля 2021 года, инициатива BYPOL опубликовала видео задержания "диджеев перемен" Влада Соколовского и Кирилла Галанова в Минске, записанное с милицейской нагрудного камеры

6 августа 2020 года звукорежиссеры Соколовский и Галанов, которых впоследствии назвали "диджеями перемен", были задержаны сотрудниками МВД Беларуси и осуждены на 10 суток административного ареста после того, как включили песню Виктора Цоя "Требуем перемен" в центре белорусской столицы, рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на портал Хартыя'97.

Задержанным было предъявлено обвинение по статьям 17.1 "Мелкое хулиганство: оскорбительное приставание к гражданам и другие умышленные действия, нарушающие общественный порядок, деятельность организаций или спокойствие граждан и выражающиеся в явном неуважении к обществу" и 23.4 КоАП РБ "Неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий". А в камере центра изоляции правонарушителей ГУВД Мингорисполкома диджеям угрожал лично заместитель главы МВД Беларуси генерал Александр Барсуков.

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Инициатива BYPOL получила видеозапись задержания Соколовского и Галанова, которая подтверждает, что звукорежиссеров задержали сотрудники в штатском, при этом ни Соколовский, ни Галанов никоим образом не препятствовали силовикам и не совершали хулиганских действий.

"Это видео полностью опровергает все показания свидетелей в суде и доказывает лживость протоколов, составленных сотрудниками милиции, тем самым, подтверждая, что постановления судов по названных граждан должны быть пересмотрены, а сами сотрудники привлечены к ответственности за превышение служебных полномочий", - отмечается в сообщении .

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Стоит напомнить, что задержание звукорежиссеров осуществлял в том числе экс-боец украинского "Беркута" Сергей Киминчижи, который получил от Лукашенко белорусское гражданство и сейчас служит ему в ОМОН ГУВД города Минска.

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