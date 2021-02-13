В Сенате США не хватило голосов, чтобы объявить импичмент Трампу

13 февраля, 2021, 22:59

В Сенате США не хватило голосов, чтобы объявить импичмент предыдущему президенту США Дональду Трампу

Об этом сообщает CNN.

Сенат США оправдал бывшего президента Дональда Трампа на слушаниях об импичменте.

За обвинение бывшему главе государства в подстрекательстве к мятежу проголосовали 57 членов верхней палаты Конгресса. Против высказались 43 сенатора. Для утверждения импичмента требовалось минимум 67 голосов "за".

Рассмотрение импичмента Трампу начался 9 февраля. 13 февраля стороны защиты и обвинения решили не допрашивать свидетелей, чтобы не затягивать процесс. На финальные аргументы сторонам понадобилось меньше двух часов из отведенных четырех.

К этому сенаторы от Демократической партии предложили допросить свидетелей, однако это вызвало негативную реакцию защиты Трампа. Вместо этого к делу приобщили письменные заявления конгрессмена Джейми Эрреры Батлер и неназванных лиц.

Сам Трамп отказался присутствовать на процессе и давать показания. Обвинители экс-президента заявляли, что отказ может рассматриваться в пользу вины бывшего главы Белого дома. Его защита считал импичмент неконституционным, поскольку Трамп больше не занимает государственную должность.

13 января Палата представителей приняла резолюцию об импичменте Трампа. Процесс импичмента инициировали после того, как 6 января сторонники Трампа ворвались в здание Конгресса, который собрался, чтобы утвердить победу Джо Байдена на президентских выборах.

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