В Сенате США не хватило голосов, чтобы объявить импичмент Трампу
Об этом сообщает CNN.
Сенат США оправдал бывшего президента Дональда Трампа на слушаниях об импичменте.
За обвинение бывшему главе государства в подстрекательстве к мятежу проголосовали 57 членов верхней палаты Конгресса. Против высказались 43 сенатора. Для утверждения импичмента требовалось минимум 67 голосов "за".
Рассмотрение импичмента Трампу начался 9 февраля. 13 февраля стороны защиты и обвинения решили не допрашивать свидетелей, чтобы не затягивать процесс. На финальные аргументы сторонам понадобилось меньше двух часов из отведенных четырех.
К этому сенаторы от Демократической партии предложили допросить свидетелей, однако это вызвало негативную реакцию защиты Трампа. Вместо этого к делу приобщили письменные заявления конгрессмена Джейми Эрреры Батлер и неназванных лиц.
Сам Трамп отказался присутствовать на процессе и давать показания. Обвинители экс-президента заявляли, что отказ может рассматриваться в пользу вины бывшего главы Белого дома. Его защита считал импичмент неконституционным, поскольку Трамп больше не занимает государственную должность.
- 13 января Палата представителей приняла резолюцию об импичменте Трампа. Процесс импичмента инициировали после того, как 6 января сторонники Трампа ворвались в здание Конгресса, который собрался, чтобы утвердить победу Джо Байдена на президентских выборах.
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