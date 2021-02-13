В МИД Украины возмущены заявлениями Кремля о "посредничестве" России на Донбассе

13 февраля, 2021, 22:16

В Министерстве иностранных дел возмутились из-за заявления российских дипломатов, что РФ выполняет на Донбассе "посредническую" миссию

Об этом говорится в заявлении МИД Украины.

"Почти семь лет назад Российская Федерация начала необъявленную войну против Украины. Совершив незаконную оккупацию и попытку аннексии Крымского полуострова, Кремль перешел к следующему этапу своей вооруженной агрессии на украинском Донбассе", - напомнили в МИД Украины.

В украинском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что настойчивые утверждения российских официальных лиц о якобы "посреднической" роли России в мирном процессе на Донбассе вызывают возмущение.

"Россия с первого дня вооруженного конфликта не была и в принципе не может быть посредником в конфликте, который она начала и в котором продолжает участвовать. Кремль должен прекратить вводить в заблуждение весь цивилизованный мир безосновательными заявлениями о том, что Россия якобы не является стороной конфликта. Непосредственная роль и участие России в продолжающемся на востоке Украины вооруженном конфликте задокументирована и известна международному сообществу", - отметили в МИД и призвали Россию признать свою ответственность за развязывание вооруженной агрессии против Украины и приложить все усилия для урегулирования конфликта.

"Мы призываем Россию полностью выполнить свои обязательства, вывести из Украины оружие, армию, наемников и вооруженные формирования, которые она возглавляет, обеспечивает и финансирует, и вернуть Украину полный контроль над ее международно признанными границами", - требуют в МИД Украины.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb