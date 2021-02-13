УПЛ: Где и когда смотреть первые матчи чемпионата Украины после зимней паузы

13 февраля, 2021, 08:40

В 14-м туре Украинской Премьер-лиги "Шахтер" сыграет против "Колоса", а "Динамо" встретится с "Олимпиком"

Об этом сообщает Еспресо.TV .

В заключительном матче первого круга "Динамо" не смогло обыграть "Колос" - 2: 2. Несмотря на это, киевляне ушли на зимний перерыв лидерами. Они имеют 30 очков и опережают ближайшего преследователя - "Шахтер" - на 1 пункт.

Команда Луиша Каштру получила в этом туре техническую победу. Ее гостевая игра против "Ингула" 13 декабря не состоялась из-за неудовлетворительного состояния поля в Кропивницкому.

На третьей позиции первый круг завершила "Десна", которая перед каникулами одолела "Мариуполь" - 2: 0.

Чемпионат Украины по футболу

14-й тур

13 февраля

14:00 "Заря" - "Десна", прямая трансляция на телеканале УНИАН

14:00 "Минай" - "Львов", прямая трансляция на телеканале "Футбол 2"

17:00 "Динамо" - "Олимпик", прямая трансляция на телеканале "2 + 2"

17:00 "Колос" - "Шахтер", прямая трансляция на телеканале "Футбол 2"

14 февраля

14:00 "Мариуполь" - "Александрия", прямая трансляция на телеканале "Футбол 1"

17:00 "Днепр-1" - "Ингулец", прямая трансляция на телеканале УНИАН

17:00 "Рух" - "Ворскла", прямая трансляция на телеканале "Футбол 1"

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb