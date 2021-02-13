УПЛ: Где и когда смотреть первые матчи чемпионата Украины после зимней паузы
Об этом сообщает Еспресо.TV .
В заключительном матче первого круга "Динамо" не смогло обыграть "Колос" - 2: 2. Несмотря на это, киевляне ушли на зимний перерыв лидерами. Они имеют 30 очков и опережают ближайшего преследователя - "Шахтер" - на 1 пункт.
Команда Луиша Каштру получила в этом туре техническую победу. Ее гостевая игра против "Ингула" 13 декабря не состоялась из-за неудовлетворительного состояния поля в Кропивницкому.
На третьей позиции первый круг завершила "Десна", которая перед каникулами одолела "Мариуполь" - 2: 0.
Чемпионат Украины по футболу
14-й тур
13 февраля
14:00 "Заря" - "Десна", прямая трансляция на телеканале УНИАН
14:00 "Минай" - "Львов", прямая трансляция на телеканале "Футбол 2"
17:00 "Динамо" - "Олимпик", прямая трансляция на телеканале "2 + 2"
17:00 "Колос" - "Шахтер", прямая трансляция на телеканале "Футбол 2"
14 февраля
14:00 "Мариуполь" - "Александрия", прямая трансляция на телеканале "Футбол 1"
17:00 "Днепр-1" - "Ингулец", прямая трансляция на телеканале УНИАН
17:00 "Рух" - "Ворскла", прямая трансляция на телеканале "Футбол 1"
- Напомним, в стартовом матче 13-го тура чемпионата Украины по футболу "Львов" и "Олимпик" сыграли вничью .
- 12 декабря "Ворскла" в Полтаве не смогла переиграть "Минай" .
- Кроме этого, в субботу "Динамо" потеряло очки в игре с "Колос" .
- 13 декабря из-за неготовности поля в Кропивницкому было отменено матч между "Ингула" и "Шахтером" .
- "Десна" победила на своем поле "Мариуполь" и завершила первый круг на третьей позиции.
- 17 декабря Украинская ассоциация футбола присудила "Ингульцу" техническое поражение в матче чемпионата Украины с "Шахтером".
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