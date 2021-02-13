Умер легендарный тяжеловес Юрий Власов, который родился в Украине

13 февраля, 2021, 19:38

В Москве на 86-м году жизни скончался олимпийский чемпион по тяжелой атлетике и 31-кратный рекордсмен мира Юрий Власов

Об этом сообщает DW .

Юрий Власов умер 13 февраля в возрасте 85 лет. По словам его дочери Ирины, еще утром ее отец прекрасно чувствовал и умер внезапно. Год назад Юрию Власову была сделана операция, но ему удалось полностью восстановиться.

Юрий Власов родился Макеевке, Донецкой области в 1935 году. За свою карьеру он установил 31 мировой рекорд, четырежды становился чемпионом мира. В 1960 году получил золотую медаль на Олимпийских играх в Риме, а через четыре года, на Олимпиаде в Токио, занял второе место после еще одного тяжеловеса из Украины - Леонида Жаботинского. Власов стал первым человеком в мире, который поднял вес в 200 кг.

После окончания карьеры Юрий Власов был народным депутатом СССР с 1989 по 1991 год. С 1993 по 1995 год был депутатом Госдумы первого созыва. В 1996 году баллотировался в президенты России.

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