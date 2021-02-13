"За полтора года Москва "ватного" Зеленского превратила в почти бандеровца", - Дмитрий Корчинский

13 февраля, 2021, 10:33

ЕС хочет покоя, Украина хочет мира, а Москва хочет наших территорий. Нужно откровенно говорить, что Украине нужно не перемирие, а отвоевание территорий

Об этом в прямом эфире программы "Еспресо" "Борковский & Валевская" заявил ветеран российско-украинской войны, общественный деятель, литератор Дмитрий Корчинский, передает " Еспресо.Захид ".

"Москве удавалось превращать в бандеровцев предшественников Зеленского. Будем надеяться, что это долговременная тенденция и, возможно, глаза Кравчука на реальное положение событий уже не закроются", - заявил Дмитрий Корчинский, комментируя заявление главы украинской делегации в Трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонида Кравчука о том, что перемирия уже просто нет.

Напомним, в течение последней недели серьезно обострилась ситуация на Донбассе, и президент Владимир Зеленский даже вынужден был отправиться на передовую вместе с послами G7.

"Прятать голову в песок уже неуместно. Ситуация логично выглядит следующим образом: мы нашими Минскими договоренностям, попытками строить из себя миротворцев, пытались убедить наших западных союзников, что мы действительно хотим мира. ЕС и западные дипломаты хотят покоя, Украина хочет мира, а Москва хочет наших территорий. Поэтому ЕС говорит: отдайте им побольше территории и не морочьте нам голову, - говорит Дмитрий Корчинский. - Но одно дело, что наши дипломаты говорят о наших стремлениеях к миру западным дипломатам. А другое дело, что они говорят украинскому народу. А народу они должны были бы говорили, что на самом деле хорошо - это мир только после победы. Они могли бы рассказывать нам о позоре перемирие, а они представляют нам перемирие как достижение, как нашу дальнейшую цель. Но наша истинная цель - это отвоевания территорий ".



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