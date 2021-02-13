"Главнокомандующего Хомчака надо заменить. Он ведет неправильную политику в войсках", - Дмитрий Корчинский

13 февраля, 2021, 11:36

За последние семь дней в украинских вооруженных силах пятеро убитых и восемь раненых - это количество приближается к показателям, которые были до перемирия

Об этом в эфире программы "Еспресо" "Борковский & Валевская" заявил ветеран российско-украинской войны, общественный деятель, литератор Дмитрий Корчинский, передает "Еспресо.Захид ".

"Армия, которая не воюет на передовой, теряет боеспособность. Это реальность Мы позволили врагам укрепить свои позиции, расширить и улучшить их. Они окопались на 150 м к нашим позициям. Нормально работают их снайперы, - говорит Дмитрий Корчинский. - Протиснайперскую борьбу невозможно вести своими снайперами. Она ведется артиллерийским огнем. На каждый снайперский выстрел нужно выжигать большой квадрат минометным огнем например или своим градом. Только так это работает. Пассивная оборона неэффективна, поэтому мы потери ".

При этом, по мнению Дмитрия Корчинского, потери могли бы быть меньше. Но потому, что сейчас в армии на ответственные должности назначают "неадекватных людей", разрушена система эвакуации людей с поля боя. То есть часть раненых могла бы выжить, если бы их вовремя эвакуировали. Поэтому первым, что должен сделать президент в этой ситуации - заменить главнокомандующего вооруженных сил Руслана Хомчака.

"Хомчак ведет абсолютно неправильную политику в войсках. Что такое неправильная политика в войсках во время войны? Если командир любого уровня, начиная от командира взвода и до командира бригады, отличился чем-то выдающимся, его сразу надо повышать на одну ступень. Если он допустил какой-то промах, его нужно снижать и жестко наказывать, - говорит Дмитрий Корчинский. - У нас все происходит наоборот: командирами бригад назначаются люди, которые допустили трусость или потеряли свои позиции. То есть люди, которые являются удобные командованию. Командиры занимаются написанием бумажек, а не войной. Они боятся инициативы, потому что ее инициативу не поощряют. Это несомненно вина главнокомандующего и генерального штаба. Все это необходимо менять и менять очень быстро ... Надо поощрять наших солдат к войне на опережение ".