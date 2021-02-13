После выхода из порта Николаева загорелся сухогруз

13 февраля, 2021, 08:34

Возле расположенного в Черном море украинского острова Березань вечером в пятницу, 12 февраля 2021 года, подал сигнал о пожаре сухогруз Prince 4 (IMO 8512865) под флагом Коморских островов

Судно вышло из пшеницей из Николаева и следовало в Средиземное море, рассказывает Еспресо.TV .

На помощь балкера из Одессы прибыли катера Морской поисково-спасательной службы SAR1, SAR2, из Очакова - буксир "Нибулон 101" из города Южный - буксиры "Килби".

"Буксир" Нибулон 101 "тушил пожар по левому борту надстройки, а буксир" Килби "с правого борта надстройки", -сообщила Государственная служба морского и речного транспорта Украины.

По данным одесской интернетгазеты Думская.net , пожар возник в одной из кают.

"Экипаж судна состоит из иностранцев, в большинстве граждане Сирии", - отмечает в свою очередь николаевское издание Преступности.нет .

В то время на месте происшествия были волны метровой высоты. Скорость ветра составляла около 40 км / ч.

По состоянию на 22:15 пожар был ликвидирован.

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