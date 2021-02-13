Оман-2. Появилось объяснение, с кем на самом деле встретится Зеленский в Эмиратах

13 февраля, 2021, 20:10

За день до начала официального визита президента Украины Владимира Зеленского в Объединенные Арабские Эмираты туда уже прибыл формальный владелец телеканалов Медведчука, член партии ОПЗЖ Тарас Козак

На это обратил внимание журналистов-расследователей Михаил Ткач, передает Еспресо.TV.

"Популярное направление ОАЭ", - подчеркнул он, напомнив свое вчерашнее сообщение о вылете Козака из Минска в Абу-Даби.

"Самолет которым пользуется подсанкционный депутат Тарас Козак Gulfstream G450 несколько часов назад вылетел из Минска и сейчас совершает посадку в аэропорту Абу-Даби (ОАЭ)", - заявил Ткач в пятницу, 12 февраля 2021 года, в 18:14.

Посещение Объединенных Эмиратов Зеленским, куда он отправился вместе с первой леди Еленой Зеленской, началось в субботу, 13 февраля.

"Кто-то скажет, что это чистое совпадение. Жизнь учит нас в такие совпадения не верить. Недолго музыка играла. В Омане одновременно с Зеленским был Патрушев. В ОАЭ - Козак. Какое-то интересное "совпадение", - прокомментировал ситуацию политолог Тарас Березовец.

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В начале прошлого 2020 года Зеленский в сопровождении руководителя своего офиса Андрея Ермака совершил загадочный полет в Оман, где по сообщениям СМИ якобы встречался с секретарем Совбеза РФ Николаем Патрушевым, наиболее приближенным к Путину российским силовиком.

Напомним, указом президента введено в действие решение СНБО о прекращении вещания подконтрольных куму Путина Виктору Медведчуку телевизионных каналов 112, NewsOne, ZIK.

Телерепортеру Медведчука запретили вход в Верховную Раду .

По данным общественного деятеля Евгения Карася продолжаются сложные переговоры Медведчука с владельцем канала "Наш" Евгением Мураевым относительно возможного приобретения телекомпании последнего.

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