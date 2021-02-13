Оккупанты посадили на 12 лет жителя Алчевска за "шпионаж в пользу Украины"

13 февраля, 2021, 09:02

В Луганске российская оккупационная администрация осудила жителя Алчевска Дмитрия Оробея до 12 лет тюрьмы за "шпионаж в пользу Украины" и якобы работу на СБУ

Дмитрий Оробей - житель оккупированного города Алчевск Луганской области. Был задержан 16 июня 2020 года. Обвиняемый в "шпионаже в пользу Украины", рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на контекстно-медийную инициативу за права человека .

В прошлом Дмитрий - студент Восточноукраинского национального университета им. Владимира Даля, учился на факультете политологии и международных отношений. Его друзья вспоминают, что вступил парень в 2014 году, когда началась уже войны. Первый год учился дистанционно, и только когда наладили пропускную систему через линию разграничения, поехал в Северодонецк. На третьем и четвертом курсах проходил практику в Луганской областной военно-гражданской администрации в отделы по работе с населением.

"Дмитрий всегда активен, участвовал в различных мероприятиях, выставках как волонтер. Затем начал работать в пейнтбольном клубе", - говорит его знакомый Влад.

Однако уже после завершения обучения найти работу в Северодонецке не смог, поэтому вернулся домой в Алчевск, где жила его семья. Сначала работал продавцом в магазине, потом устроился делопроизводителем. Друзья до сих пор не знают, на которое предприятие. Но именно там его и задержали уже в первый рабочий день.

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Связь с Дмитрием исчез на несколько месяцев, о его местонахождении не знали ни друзья из Северодонецка, ни родственники в Алчевске - телефон все время не отвечал. Когда только неизвестные пришли домой с обыском - обращались конспекты Дмитрия, забрали флешки, и сообщили родным, что парня удерживали в помещении "министерства госбезопасности" в Луганске, мол, пытался устроиться на работу чтобы шпионить.

В сентябре родным позвонил "адвокат" и сообщил: "Был завербован СБУ, пытался внедриться в" власть ", а следовательно поступил" госизмене "- будет зарешеченный".

В СИЗО Оробия перевели в декабре 2020-го, тогда же "дело" передали в "верховного суда". Так называемый судебный процесс был закрыт.

5 февраля 2021 "суд" вынес "приговор" - 12 лет лишения свободы. С момента задержания родные Дмитрия не видели.

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