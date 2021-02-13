На столичном Владимирском рынке погибла продавщица
Подробности рассказывают ВартовиЕспресо .
По словам свидетелей, водитель грузового микроавтобуса Mercedes Sprinter пытался заехать задом в магазин, через кучу снега это ему удалось лишь с третьей попытки. Именно в этот момент перед задним бампером оказалась женщина.
Как следствие, автомобиль с разгона подмял несчастную. Она оказалась под машиной.
От полученных травм 75-летняя женщина скончалась на месте. По прибытию врачи скорой медицинской помощи лишь констатировали смерть.
Местные жители узнали в погибшей продавщицу с рынка.
На месте работают патрульные полицейские и следственно-оперативная группа, сотрудники которой и должны установить все обстоятельства трагедии.
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