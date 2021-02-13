На столичном Владимирском рынке погибла продавщица

13 февраля, 2021, 12:50

Вблизи Владимирского рынка, в Голосеевском районе города Киева, в субботу, 13 февраля 2021 года, погибла женщина

Подробности рассказывают ВартовиЕспресо .

По словам свидетелей, водитель грузового микроавтобуса Mercedes Sprinter пытался заехать задом в магазин, через кучу снега это ему удалось лишь с третьей попытки. Именно в этот момент перед задним бампером оказалась женщина.

Как следствие, автомобиль с разгона подмял несчастную. Она оказалась под машиной.

От полученных травм 75-летняя женщина скончалась на месте. По прибытию врачи скорой медицинской помощи лишь констатировали смерть.

Местные жители узнали в погибшей продавщицу с рынка.

На месте работают патрульные полицейские и следственно-оперативная группа, сотрудники которой и должны установить все обстоятельства трагедии.

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