На родную сестру главы АМКУ зарегистрирована вилла Зеленского в Италии - Агия Загребельская

13 февраля, 2021, 15:21

Антимонопольный комитет, который полностью сформирован президентом, мог бы за считанные дни принять решение о злоупотребление монопольным положением на энергетическом рынке

Об этом в эфире программы "Борковский & Валевская" на Еспресо.TV заявила бывшая государственная уполномоченная Антимонопольного комитета Украины Агия Загребельская, комментируя ситуацию, которая сложилась на энергетическом рынке Украины, передает Еспресо.Захид.

"Фактически, сейчас нас поставили перед выбором: мы будем или транспортировать электроэнергию из России и Беларуси, или поднимать цены на электричество и платить соответственно больше денег ДТЭК. Есть еще 3-й вариант: мы можем начать ограничение потребления электроэнергии. Прежде всего это коснется промышленности. Для населения это будет означать веерные отключения, - говорит Агия Загребелская. - Что можно сделать в этой ситуации? Прямо сейчас, когда государство довело такого состояния, оно оперативно ничего сделать не может. Но должны работать регуляторы: НКРЭКУ и АМКУ. Антимонопольный комитет может оперативно начать расследование и принять предварительные решения. Это можно сделать за считанные дни".

По словам Агии Загребельской, Антимонопольный комитет имеет возможность применить инструмент принудительного разделения, который в любой развитой стране в похожей ситуации уже давно был бы применен. Сейчас же весь энергетический сектор страны поделен между несколькими олигархами. И власть даже не пытается с этим бороться.

"Действующий Антимонопольный комитет полностью сформирован президентом Владимиром Зеленским. Все люди, которые сегодня там работают, - назначены им лично. Руководитель антимонопольного комитета в очень близких отношениях с семьей Зеленского. На ее родную сестру была оформлена вилла Зеленского в Италии. То есть АМКУ - это полностью орган Зеленского. Но, к сожалению, активной работы АМКУ не видим. Скорее, наоборот".

Агия Загребельская вспоминает, как во время дебатов на стадионе тогда еще кандидат в президенты Зеленский задал вопрос Порошенко "сколько вам занесли за Роттердам", намекая, что такая схема расчета за уголь выгодна прежде всего Ринату Ахметову. Так вот, в конце прошлого года именно АМКУ, назначенный Зеленским, закрыл дело по Роттердам+.

Напомним, программа "Борковский & Валевская" выходит каждую пятницу в 21:15 на Еспресо.TV .

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