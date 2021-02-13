На Хмельницкой АЭС произошло аварийное отключение энергоблока
Об этом сообщает официальный сайт Хмельницкой атомной электростанции.
На АЭС отметили, что аварийное отключение произошло в 10:01.
"В 10:01 на энергоблоке №2 во время проведения комплексных электрических испытаний, при переводе питания собственных нужд с рабочего на резервный, отключился резервный трансформатор собственных нужд. Произошла остановка реакторной установки действием аварийной защиты с запуском резервных дизель-генераторов систем безопасности", - говорится в сообщении.
На АЭС добавили, что отказов и повреждений основного и вспомогательного оборудования не было.
"Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации не было. Радиационная обстановка на энергоблоке №2 и промплощадке в норме и не претерпела изменений. Реакторная установка переведена в безопасное состояние. По международной шкале INES предварительная оценка уровня нарушения в работе АЭС: ниже шкалы" уровень 0 " (не существенно для безопасности)", - констатировали атомщики.
- Напомним, 12 декабря 2020 на Ривненской АЭС произошло аварийное отключение первого энергоблока.
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