На Хмельницкой АЭС произошло аварийное отключение энергоблока

13 февраля, 2021, 21:59

На Хмельницкой АЭС 13 февраля, во время испытаний в ходе планового ремонта, произошло аварийное отключение энергоблока

Об этом сообщает официальный сайт Хмельницкой атомной электростанции.

На АЭС отметили, что аварийное отключение произошло в 10:01.

"В 10:01 на энергоблоке №2 во время проведения комплексных электрических испытаний, при переводе питания собственных нужд с рабочего на резервный, отключился резервный трансформатор собственных нужд. Произошла остановка реакторной установки действием аварийной защиты с запуском резервных дизель-генераторов систем безопасности", - говорится в сообщении.

На АЭС добавили, что отказов и повреждений основного и вспомогательного оборудования не было.

"Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации не было. Радиационная обстановка на энергоблоке №2 и промплощадке в норме и не претерпела изменений. Реакторная установка переведена в безопасное состояние. По международной шкале INES предварительная оценка уровня нарушения в работе АЭС: ниже шкалы" уровень 0 " (не существенно для безопасности)", - констатировали атомщики.

Напомним, 12 декабря 2020 на Ривненской АЭС произошло аварийное отключение первого энергоблока.

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