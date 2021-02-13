Луческу схватил лопату и собственноручно убирал снег с поля перед матчем "Динамо"
Об этом сообщает "Динамо".
По словам 75-летнего тренера, перед матчем с "Олимпиком" он увидел заснеженный кусочек поля и решил его убрать.
"На стадионе я с Олегом Гусевым говорил по поводу погоды. За все мое время в Украине не было еще таких сложных условиях. Правда, мы тренировались в таких условиях, но не играли. Было трудно, но такой график и подготовка сборной заставляют играть сейчас. Убирал снег? Для игроков важно, чтобы поле было чистым. Поэтому я увидел этот кусочек снега и принялся убирать. И заставил других, кто рядом был, помочь. И Гусев, и другие схватили лопаты", - рассказал Луческу.
Матч между киевлянами и "Олимпиком" состоялся на стадионе "Динамо" им. Лобановского и завершился победой столичного клуба со счетом 3:1.
- Напомним, 13 февраля в 14-м туре чемпионата Украины "Динамо" при численном преимуществе одолело "Олимпик".
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