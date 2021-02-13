Крупнейший район Черткова остался без воды
Поздно вечером в пятницу, 12 февраля 2021 года, в Черткове по улице Князя Владимира Великого, 2Б, случился прорыв водопроводной сети, из-за чего крупнейший микрорайон города "Кадуб" остался или вообще без воды, или с низким давлением в кранах, рассказывает Еспресо .TV .
Аварийная бригада водоканала взялась ликвидировать прорыв еще ночью, несмотря на 15-градусный мороз.
"Сложность работ заключается еще и в том, что в результате прорыва затопило подвал жилого многоквартирного дома. Поэтому на скачивание воды ушло несколько часов", - отмечается в сообщении Чертковского городского совета .
При этом жители близлежащих к месту аварии домов не оставили водоканаловцем наедине с проблемой, а разными методами помогали. В частности, женщины приносили рабочим горячий чай.
Сейчас аварийные работы продолжаются.
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