Крупнейший район Черткова остался без воды

13 февраля, 2021, 17:21

В Черткове, втором по численности населения городе Тернопольщины, крупнейший микрорайон остался без воды, водоканал в 15-градусный мороз ликвидирует прорыв

Поздно вечером в пятницу, 12 февраля 2021 года, в Черткове по улице Князя Владимира Великого, 2Б, случился прорыв водопроводной сети, из-за чего крупнейший микрорайон города "Кадуб" остался или вообще без воды, или с низким давлением в кранах, рассказывает Еспресо .TV .

Аварийная бригада водоканала взялась ликвидировать прорыв еще ночью, несмотря на 15-градусный мороз.

"Сложность работ заключается еще и в том, что в результате прорыва затопило подвал жилого многоквартирного дома. Поэтому на скачивание воды ушло несколько часов", - отмечается в сообщении Чертковского городского совета .

При этом жители близлежащих к месту аварии домов не оставили водоканаловцем наедине с проблемой, а разными методами помогали. В частности, женщины приносили рабочим горячий чай.

Сейчас аварийные работы продолжаются.

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