Коронавирус в Украине: за сутки - 5 тыс. заразилось, 6 тыс. выздоровели

13 февраля, 2021, 09:44

За последние сутки, 12 февраля 2021 года, на подконтрольной Украине территории выявлено 5182 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией

Об этом со ссылкой на статистику от Совета национальной безопасности и обороны состоянию на утро 13 февраля сообщает Еспресо.TV .

Суммарные показатели по стране:

обнаружено - 1268049 (+5 182)

умерло - 24285 (+111)

выздоровели - 1112299 (+6 144)

продолжают болеть - 131465 (-1073)

подозревают -1384079 (+8 081).

Напомним, в Украине сформировано 600 мобильных групп, которые будут заниматься вакцинацией.

Масштабную вакцинацию правительство планирует начать во второй половине февраля.

Вместе с тем, по оценке британского журнала The Economist, по уровню подготовки к вакцинации Украина находится на уровне стран Африки.

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