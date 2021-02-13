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Espreso.tvОбществоКоронавирус в Украине: за сутки - 5 тыс. заразилось, 6 тыс. выздоровели

Коронавирус в Украине: за сутки - 5 тыс. заразилось, 6 тыс. выздоровели


фото: Medical News Today
За последние сутки, 12 февраля 2021 года, на подконтрольной Украине территории выявлено 5182 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией

Об этом со ссылкой на статистику от Совета национальной безопасности и обороны состоянию на утро 13 февраля сообщает Еспресо.TV .

Суммарные показатели по стране:

обнаружено - 1268049 (+5 182)

умерло - 24285 (+111)

выздоровели - 1112299 (+6 144)

продолжают болеть - 131465 (-1073)

подозревают -1384079 (+8 081).

  • Напомним, в Украине сформировано 600 мобильных групп, которые будут заниматься вакцинацией.
  • Масштабную вакцинацию правительство планирует начать во второй половине февраля.
  • Вместе с тем, по оценке британского журнала The Economist, по уровню подготовки к вакцинации Украина находится на уровне стран Африки.

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