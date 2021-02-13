Коронавирус в Украине: за сутки - 5 тыс. заразилось, 6 тыс. выздоровели
13 февраля, 2021, 09:44
За последние сутки, 12 февраля 2021 года, на подконтрольной Украине территории выявлено 5182 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией
Об этом со ссылкой на статистику от Совета национальной безопасности и обороны состоянию на утро 13 февраля сообщает Еспресо.TV .
Суммарные показатели по стране:
обнаружено - 1268049 (+5 182)
умерло - 24285 (+111)
выздоровели - 1112299 (+6 144)
продолжают болеть - 131465 (-1073)
подозревают -1384079 (+8 081).
- Напомним, в Украине сформировано 600 мобильных групп, которые будут заниматься вакцинацией.
- Масштабную вакцинацию правительство планирует начать во второй половине февраля.
- Вместе с тем, по оценке британского журнала The Economist, по уровню подготовки к вакцинации Украина находится на уровне стран Африки.
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