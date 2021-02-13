Конный парад по Крещатику и флотилия на Днепре. В Минобороны рассказали, как будет праздноваться День Независимости

13 февраля, 2021, 13:12

Более 4000 участников, сводный оркестр в тысячу музыкантов, 250 единиц вооружения, военной и специальной техники, пролет воздушной колонны над Крещатиком, прохождение конного и кинологического подразделения

Эти и другие идеи обсуждались во время учредительного совещания в Минстерства обороны Украины по подготовке и проведения парада войск в городе Киеве по случаю 30-й годовщины Независимости Украины. Была представлена и обсуждена предварительная концепция формата и этапы подготовки и проведения парада войск 24 августа 2021-го года, а также состав сил и средств, которые предусматриваются к привлечению, рассказывает Еспресо.TV .

За предварительным замыслом, к мероприятию планируется привлечь 27 парадных расчетов, общей численностью более 4000 человек. Из них 19 парадных расчетов составлять Вооруженные Силы Украины, 8 "коробок" - от других составляющих сектора безопасности и обороны. Предполагается, что парадные расчеты пройдут новым строевым шагом.

"Также, к нынешнему параду предложено привлечь около 250 единиц вооружения, военной и специальной техники и более 50-ти летательных аппаратов. Планируется продемонстрировать новейшие разработки, среди которых РСЗО" Ольха "," Нептун ", ОТРК" Гром "и другие новые и модернизированные образцы отечественного и зарубежных оборонных комплексов, БПЛА "Байрактар", - информирует пресс-служба МО.

На Михайловской площади Киева будет развернута выставка военной техники и вооружения ВСУ.

Демонстрационные мероприятия военно-морских сил пройдут в городе Одесса, куда приглашены представители флотов государств-партнеров. А в Киеве рассматривается вариант проведения речного военного парада на Днепре.

На нынешний парад планируется пригласить руководителей оборонных ведомств и руководителей военных подразделений государств-партнеров, а также Генерального секретаря НАТО и Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности.

"Сейчас это предварительные идеи, предложения, замыслы. Подразделения Вооруженных Сил Украины, которые планируется привлечь к участию в параде войск к тридцатилетнему юбилею Независимости, готовы начать подготовку и тренировки уже в конце февраля", - отмечается в сообщении.

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