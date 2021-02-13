1 млн домов без света: в Японии сообщили о последствиях мощного землетрясения
Об этом сообщает Japantimes.co.jp .
По словам представителя японского правительства Кацунобу Като, в результате землетрясения близ префектуры Фукусима в Японии вышли из строя несколько электростанций. По всей стране 950 тыс. домов остались без электроснабжения.
Пострадали по меньшей мере 50 человек в префектурах Мияги и Фукусима. Пока неизвестно, кто получил серьезные травмы.
По данным японского метеорологического агентства, землетрясение магнитудой 7,1 произошло на востоке страны. Эпицентр находился у побережья префектуры Фукусима на глубине 60 км. Толчки ощущались в Токио.
Землетрясение произошло за несколько недель до десятой годовщины подземных толчков 11 марта 2011, которые опустошили северо-восток Японии и вызвали мощное цунами, которое привело к крупнейшей ядерной аварии в мире за четверть века.
- Напомним, 13 февраля в Японии, у побережья префектуры Фукусима, произошло землетрясение магнитудой 7,1 балла.
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