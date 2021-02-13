13 февраля на фронте: оккупанты дважды обстреляли украинских военных из гранатометов
13 февраля, 2021, 17:51
13 февраля на Донбассе российские оккупационные войска осуществили два обстрела украинских позиций с применением гранатометов
Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", вблизи населенных пунктов Старогнатовка и Водяное, на Приазовье, вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь по нашим позициям с подствольных гранатометов.
На обстрелы со стороны противника наши воины давали адекватный ответ.
О факте нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ. Боевых потерь среди наших защитников нет.
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