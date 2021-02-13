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Espreso.tvОбщество12 февраля на фронте: россияне били из гранатомета, пулемета и беспилотника, есть раненый миной

12 февраля на фронте: россияне били из гранатомета, пулемета и беспилотника, есть раненый миной

Снайпер ССО ВСУ
фото: mil.gov.ua
За прошедшие сутки, 12 февраля 2021 года, российские войска осуществили семь нарушений режима прекращения огня на Донбассе

Об этом говорится в утреннем возведении из зоны проведения операции Объединенных сил по состоянию на 7:00 субботы, 13 февраля, передает Еспресо.TV .

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Оккупанты вели огонь по защитникам Украины неподалеку от:

Водяного (Приазовье) - из подствольного гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

Павлополя - где в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения. Его оперативно доставили в лечебное учреждение, где воину оказывается необходимая медицинская помощь.

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Золотого-4 - россияне дважды применили беспилотный летательный аппарат и сбросили два выстрела ВОГ-17.

Новолуганское - украинские защитники зафиксировали пролет БПЛА противника с пересечением линии разграничения, вовремя было подавлено с помощью средств радиоэлектронной борьбы.

  • Последнее обострение на фронте политологи связывают с реакцией РФ на прекращение вещания в Украине телеканалов кума Путина Виктора Медведчука.

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