12 февраля на фронте: россияне били из гранатомета, пулемета и беспилотника, есть раненый миной

13 февраля, 2021, 09:21

За прошедшие сутки, 12 февраля 2021 года, российские войска осуществили семь нарушений режима прекращения огня на Донбассе

Об этом говорится в утреннем возведении из зоны проведения операции Объединенных сил по состоянию на 7:00 субботы, 13 февраля, передает Еспресо.TV .

Читайте также: 10 очень своевременных теперь мыслей Степана Бандеры

Оккупанты вели огонь по защитникам Украины неподалеку от:

Водяного (Приазовье) - из подствольного гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

Павлополя - где в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения. Его оперативно доставили в лечебное учреждение, где воину оказывается необходимая медицинская помощь.

Читайте также: Корчинский: у нас разрушена система эвакуации раненых с поля боя

Золотого-4 - россияне дважды применили беспилотный летательный аппарат и сбросили два выстрела ВОГ-17.

Новолуганское - украинские защитники зафиксировали пролет БПЛА противника с пересечением линии разграничения, вовремя было подавлено с помощью средств радиоэлектронной борьбы.

Последнее обострение на фронте политологи связывают с реакцией РФ на прекращение вещания в Украине телеканалов кума Путина Виктора Медведчука.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb