12 февраля на фронте: россияне били из гранатомета, пулемета и беспилотника, есть раненый миной
Об этом говорится в утреннем возведении из зоны проведения операции Объединенных сил по состоянию на 7:00 субботы, 13 февраля, передает Еспресо.TV .
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Оккупанты вели огонь по защитникам Украины неподалеку от:
Водяного (Приазовье) - из подствольного гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.
Павлополя - где в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения. Его оперативно доставили в лечебное учреждение, где воину оказывается необходимая медицинская помощь.
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Золотого-4 - россияне дважды применили беспилотный летательный аппарат и сбросили два выстрела ВОГ-17.
Новолуганское - украинские защитники зафиксировали пролет БПЛА противника с пересечением линии разграничения, вовремя было подавлено с помощью средств радиоэлектронной борьбы.
- Последнее обострение на фронте политологи связывают с реакцией РФ на прекращение вещания в Украине телеканалов кума Путина Виктора Медведчука.
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