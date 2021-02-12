Зеленский в зоне ООС: "Не дадим сепаратистам сорвать режим прекращения огня"
Об этом сообщает Офис президента.
"Мы понимаем, что происходит. Мы в принципе понимаем, что режим прекращения огня нужен только нам. Мы в принципе понимаем, что сепаратисты хотят его сорвать. Но устойчивость наших военных говорит о том, что мы не дадим это сделать", - сказал президент.
Зеленский добавил: военные должны отвечать врагу в случае нарушения перемирия и обстрелов наших позиций.
Читайте также: Мы не можем делать вид, что на Донбассе есть перемирие, - Кравчук
"Наши ребята прекрасно знают: если идет снайперское уничтожение наших военных, - они должны найти адекватный ответ тем снайперам, которые уничтожили жизнь наших военных. Именно так они и делают", - отметил он.
Он добавил, что не отдает каждый раз приказ отвечать.
"У них приказ действовать в таких случаях именно так, как они действуют. И они отвечают именно так, как и нужно в этой ситуации ответить", - добавил Зеленский.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти
-
Читайте также
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти