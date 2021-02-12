Зеленский в зоне ООС: "Не дадим сепаратистам сорвать режим прекращения огня"

12 февраля, 2021, 09:03

Об этом сообщает Офис президента.

"Мы понимаем, что происходит. Мы в принципе понимаем, что режим прекращения огня нужен только нам. Мы в принципе понимаем, что сепаратисты хотят его сорвать. Но устойчивость наших военных говорит о том, что мы не дадим это сделать", - сказал президент.

Зеленский добавил: военные должны отвечать врагу в случае нарушения перемирия и обстрелов наших позиций.

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"Наши ребята прекрасно знают: если идет снайперское уничтожение наших военных, - они должны найти адекватный ответ тем снайперам, которые уничтожили жизнь наших военных. Именно так они и делают", - отметил он.

Он добавил, что не отдает каждый раз приказ отвечать.

"У них приказ действовать в таких случаях именно так, как они действуют. И они отвечают именно так, как и нужно в этой ситуации ответить", - добавил Зеленский.