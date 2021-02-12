Зеленский поздравил лидера КНР Си Цзиньпина с китайским Новым годом фотографией с пагодами столицы Непала, - журналист

12 февраля, 2021, 14:56

Пресс-служба Владимира Зеленского проиллюстрировала поздравление президента Украины китайцам и их лидеру Си Цзиньпину

Об этом написал журналист Владимир Крекотин в соцсетях.

"Зеленский поздравил Китай с Новым годом снимком из Катманду, столицы Непала (площадь Дурбар-сквер)", - отметил Крекотин.

Он обнародовал скриншот страницы Владимира Зеленского в соцсети Twitter, где тот поздравил Си Цзиньпина и китайский народ с новым годом по лунному календарю, проиллюстрировав пожелания главной площадью столицы Непала Катманду - Дурбан-сквер.

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Отметим, оригинальное поздравление президента было написано одновременно по-китайски и по-украински в двух отдельных твитах, в 12:15. Сейчас твит на китайском языке сохранился, а украинский заново опубликовали в 13:54.

Такой вид имел оригинальный твит.

Такие фотографии дает гугл-поиск по запросу "Дурбан сквер" на английском:

Так сейчас выглядит страница президента в Twitter:

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