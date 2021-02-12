Зеленский поручил подготовить заседание СНБО, часть которого будет закрытой
12 февраля, 2021, 20:35
Президент Владимир Зеленский поручил начать подготовку заседания СНБО, часть вопросов на котором рассмотрят в закрытом режиме
Об этом сообщает СНБО.
"Президент Владимир Зеленский поручил секретарю Совета национальной безопасности и обороны Алексею Данилову начать подготовку заседания СНБО. На заседании планируется обсудить комплекс вопросов, часть из которых будет рассмотрена в закрытом режиме", - говорится в сообщении.
Отмечается, что заседание проведут 19 февраля в помещении Офиса президента на Банковой.
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