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Зеленский поручил подготовить заседание СНБО, часть которого будет закрытой

Президент Владимир Зеленский поручил начать подготовку заседания СНБО, часть вопросов на котором рассмотрят в закрытом режиме

Об этом сообщает СНБО.

"Президент Владимир Зеленский поручил секретарю Совета национальной безопасности и обороны Алексею Данилову начать подготовку заседания СНБО. На заседании планируется обсудить комплекс вопросов, часть из которых будет рассмотрена в закрытом режиме", - говорится в сообщении.

Отмечается, что заседание проведут 19 февраля в помещении Офиса президента на Банковой.

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