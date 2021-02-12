За прошедшие сутки россияне в зоне ООС убили двоих украинских военных
Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.
В районе населенного пункта Зайцево оккупанты прицельно обстреляли украинские позиции из снайперского оружия, в результате чего один военнослужащий из состава Объединенных сил получил огнестрельное ранение и скончался во время эвакуации в госпиталь.
Вблизи Новомихайловки захватчики открывали огонь из крупнокалиберного пулемета, в результате чего погиб один украинский военнослужащий.
Неподалеку от Водяного, на Приазовье, россияне стреляли в сторону украинских позиций из ручного противотанкового гранатомета, а вблизи Авдеевки сделали несколько выстрелов из подствольного гранатомета.
У Луганского захватчики стреляли из гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета.
"На прицельные обстрелы вооруженных формирований Российской Федерации украинские защитники давали адекватный ответ. О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ", - отметили в штабе ООС.
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