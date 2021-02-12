Из Украины после заключения выдворили россиянку, - Нацполиция
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
Отмечается, что россиянка прибыла в Краматорск в 2013 году. Когда истек срок пребывания в городе, она уклонилась от возвращения в Россию и совершил кражу, за что и была привлечена к ответственности.
"После отбытия ею наказания полиция обратилась в миграционную службу с ходатайством о принудительном возвращении нарушителя в РФ. В результате взаимодействия полицейских управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, и нелегальной миграцией, уголовного розыска Краматорска и сотрудников отдела организации предотвращения нелегальной миграции, реадмиссии и выдворение ГУ ГМС в Донецкой области иностранку разыскали и доставили в пункт пропуска "Гоптовка" на российско-украинской границе", - отметили в полиции.
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