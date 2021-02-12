Юг Украины может превратиться в пустыню из-за быстрого изменения климата, - Минэкологии

12 февраля, 2021, 10:03

Степи южного региона Украины могут превратиться в пустыни из-за быстрого изменения климата

Об этом пишет РБК-Украина.

По словам министра охраны окружающей среды Романа Абрамовского, последствия глобального потепления ощущает уже и Украина. В частности, степи южного региона могут превратиться в пустыни.

По его словам, из-за повышения температуры есть угроза увеличения количества стихийных бедствий: наводнения в Карпатах, превращения степей южного региона в пустыни.

Так, отметил Абрамовский, за последние 30 лет температура в Украине выросла на 1,2 градуса по Цельсию.

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