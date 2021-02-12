Юг Украины может превратиться в пустыню из-за быстрого изменения климата, - Минэкологии
12 февраля, 2021, 10:03
Степи южного региона Украины могут превратиться в пустыни из-за быстрого изменения климата
Об этом пишет РБК-Украина.
По словам министра охраны окружающей среды Романа Абрамовского, последствия глобального потепления ощущает уже и Украина. В частности, степи южного региона могут превратиться в пустыни.
По его словам, из-за повышения температуры есть угроза увеличения количества стихийных бедствий: наводнения в Карпатах, превращения степей южного региона в пустыни.
Так, отметил Абрамовский, за последние 30 лет температура в Украине выросла на 1,2 градуса по Цельсию.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти
-
Читайте также
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти