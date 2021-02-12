Иностранцы увеличили вложения в украинские ОВГЗ до 100 млн грн

12 февраля, 2021, 16:20

Портфель облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в собственности нерезидентов составляет 100, 2 млн грн

Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Министерства финансов.

Согласно сообщению, за текущую неделю нерезиденты оказались лидерами приобретенных ОВГЗ. Так, с 5 по 12 февраля их портфель увеличился на 2,9 млн грн, а с начала года - на 14,7 млн грн, что является наибольшим приростом среди всех категорий владельцев ОВГЗ. Таким образом, в настоящее время портфель ОВГЗ в собственности нерезидентов составляет 100, 2 млн грн. Доля иностранных инвесторов в структуре собственников украинских внутренних государственных ценных бумаг составляет 9,87%.

"Возвращение нерезидентов к покупке ОВГЗ сигнализирует о возвращении доверия иностранных инвесторов к государственным ценным бумагам Украины, что в свою очередь способствует уменьшению процентных ставок заимствований и продления сроков до погашения государственных долговых инструментов", - отметили в Минфине.

По информации ведомства, на втором месте оказались юридические лица, которые увеличили свой портфель на 917 млн грн. Их доля в структуре собственников ОВГЗ составляет 5,98%.

Крупнейшими же владельцами ОВГЗ остаются украинские банки с общей долей 51,14%. В течение недели количество ОВГЗ в их собственности уменьшилось на 3,5 млн грн.

В то же время, портфели НБУ и физических лиц уменьшились на 2,5 млн грн и 235 млн грн соответственно, а портфель территориальных общин не изменился.