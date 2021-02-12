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Espreso.tvМирИмпичмент Трампа: адвокаты экс-президента начали его защиту в Сенате

Импичмент Трампа: адвокаты экс-президента начали его защиту в Сенате


фото: Reuters
Адвокаты Дональда Трампа 12 февраля начали защиту бывшего президента в Сенате по делу об импичменте

Они настаивают, что обвинения против Трампа должны быть отклонены как "явно неконституционный" месть демократов, сообщает Радио Свобода.

Защита Трампа имеет 16 часов, чтобы изложить свои аргументы. В случае если адвокаты справятся ранее, голосование в Сенате может состояться уже 13 февраля.

Ранее на этой неделе демократы из Палаты представителей, выступающих в роли прокуроров, закончили изложение обвинений против Трампа, призывая сенаторов осудить его за подстрекательство к атаке на здание Капитолия 6 января.

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